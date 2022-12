Grant Wahl stirbt bei Fifa-WM-Spiel: So erlebte es 20 Minuten

Der bekannte US-Journalist Grant Wahl brach während der Verlängerung auf der Tribüne zusammen. Sanitäterinnen und Sanitäter versuchten den 49-Jährigen lange wiederzubeleben. Am Samstag wurde bekannt, dass er verstorben ist.

Argentinien schafft am Freitagabend nach einem Penalty-Krimi den Einzug in den WM-Halbfinal.

Er wurde zuvor noch in Doha für seine Leistungen ausgezeichnet.

US-Journalist Grant Wahl ist am Freitag während des WM-Viertelfinals verstorben.

Weltklasse- Szenen von Lionel Messi, ein atemberaubender Last-Minute-Ausgleich der Niederlande in der elften Minute der Nachspielzeit , viele Emotionen und hitzige Duelle – das WM-Viertelfinal zwischen der Niederlande und Argentinien war vielleicht das bisher beste und spektakulärste Spiel der Weltmeisterschaft in Katar. Doch während viele der knapp 90’000 Zuschauer im Lusail-Stadion das Penaltyschiessen verfolgten und anschliessend die argentinische Mannschaft bejubelten, kämpfte medizinisches Personal auf der Tribüne um das Leben eines Journalisten.

Es lief die zweite Hälfte der Verlängerung, als wenige Meter neben dem Tisch von 20 Minuten plötzlich Hektik ausbricht auf der Pressetribüne: «Medic! Medic! Medic!» ist zu hören. Es geht keine zehn Sekunden, und die ersten Sanitäterinnen und Sanitäter kommen die Tribüne heruntergerannt. Die Stühle aus der Reihe vor uns werden alle auf die anderen Plätze geworfen, damit die Einsatzkräfte genug Platz haben. Die Schockstarre in den Gesichtern der Journalisten eine Reihe vor uns macht schnell klar, wie ernst die Lage ist.

Ausgelassene Stimmung im Stadion – Schock auf der Pressetribüne

Das Penaltyschiessen auf dem Platz ist vorbei, Argentinien ist im WM-Halbfinal. Die Stimmung im Stadion ist laut, ausgelassen. Bis auf die Pressetribüne. Dort wird ein Journalist weiter behandelt und dann rund 15 Minuten später abtransportiert, mit einer mechanischen Reanimationshilfe auf der Brust. Es sind belastende und schockierende Szenen. Ein Journalist neben uns sagte: «Ich kenne ihn, er ist der bekannteste Fussballjournalist in den USA.»

Auszeichnung in Doha erhalten

Noch in der Nacht wird dann bekannt: Der US-Sportjournalist Grant Wahl ist im Alter von 49 Jahren verstorben. Die Trauer in der US-Sportszene und bei den Journalisten in Katar ist gross. Selbst Fifa-Präsident Gianni Infantino verschickt wenige Stunden nach Bekanntwerden von Wahls Tod eine Medienmitteilung: «Seine Liebe zum Fussball war unermesslich, und seine Berichte werden allen Anhängern des Weltfussballs fehlen.» Im Rahmen der WM wurde Grant Wahl noch ausgezeichnet für seine journalistischen Tätigkeiten rund um den Fussball – erhielt eine Auszeichnung von dem zweifachen brasilianischen Weltmeister Ronaldo.