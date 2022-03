Zuflucht in der Schweiz : So erlebte eine Ukrainerin die Flucht aus ihrer Heimat

Anastacia ist eine ukrainische Kriegsflüchtende. Gemeinsam mit ihrem neunjährigen Sohn hat sie den weiten Weg in die Schweiz auf sich genommen. Gestern kam sie im Bundesasylzentrum in Zürich an. 20 Minuten erzählt sie ihre Erlebnisse.

Anastacia kommt aus der Ostukraine, wo starke Kriegsaktivität verzeichnet wird. Täglich wurde ums Überleben gebangt. Deshalb kam es zum harten Entschluss, Mann und Eltern zurückzulassen und mit ihrem Sohn zu fliehen. Aber der Flugverkehr wurde schon früh eingestellt. Als einzige Möglichkeit, die Ukraine zu verlassen, sah sie den Landweg. «Wir haben versucht, über die Bahnhöfe zu flüchten, aber das war unmöglich. Alle Züge waren voll und es gab keine anderen Züge. So haben wir entschieden, mit dem Bus über die Grenze zu kommen. Es war sehr schwierig, einen freien Platz für mich und meinen Sohn zu finden. Wir haben drei Tage gebraucht, um die Grenze zu überqueren. Ich weiss, dass wenn man die Grenze mit dem Zug überqueren wollte, dir die Beine gebrochen wurden», berichtet sie.

Doch die Gefahr war noch nicht vorbei. Wegen des Ansturms an Menschen wurde es auch an der Grenze für Mutter und Sohn gefährlich. Anastacia beschreibt die Ansammlung von Menschen wie einen Tsunami. Sie hielt sich an ihrem Sohn und ihrer Tasche fest, denn wenn sie getrennt worden wären, glaubt sie nicht, dass sie ihn in der Menschenmasse wiedergefunden hätte. Von Polen aus flogen sie dann mit zwei Flugzeugen. Auf europäischem Land wurde die lange Reise dann einfacher zu bewältigen.

Nun befindet sich Anastacia mit ihrem Sohn in der Schweiz. Sie hofft aber, sobald wie möglich in ihre Heimat zurückzukehren: «Mein Plan ist es, hierzubleiben, bis der Krieg vorüber ist. Dann werde ich zurückkehren. Ich habe meinen Ehemann, mein Land und meinen Job.» Täglich betet Anastacia, dass ihr Mann, ihre Eltern und Freunde noch am Leben sind.

