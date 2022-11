So erlebte Nati-Talent Fabian Rieder die Nati-Premiere

«Ich bin etwas sprachlos», sagte YB-Supertalent Fabian Rieder am Donnerstag nach seinem Nati- und WM-Debüt gegen Kamerun. Der 20-Jährige wurde von Trainer Murat Yakin in der 81. Spielminute eingewechselt – und ist bereits der 11. Nati-Debütant unter Yakin. «Wir waren beim Aufwärmen, als es hiess, dass ich noch ein paar Sprints machen soll und dann gehe es los», so Rieder. Er habe den Konditionstrainer mit grossen Augen angeschaut. «Ich war bereit, aber in diesem Moment bekam ich schon zitternde Beine – auch bei der Einwechslung», so der Youngster.