Der Royal im Interview

So erlebte Prinz Charles seine Coronavirus-Erkrankung

In einem Videogespräch äussert sich Prinz Charles erstmals ausführlich zu seiner Covid-19-Infektion. Der 71-jährige britische Thronfolger ist sich bewusst, dass er viel Glück hatte.

Prinz Charles gibt Auskunft über seinen Gesundheitszustand nach seiner Covid-19-Erkrankung – per Video-Call.

Ende März hatte sich Prinz Charles (71) mit dem Coronavirus infiziert– wo, kann nur gemutmasst werden. Möglicherweise hatte er sich bei Fürst Albert von Monaco (62) angesteckt, der ebenfalls an Covid-19 erkrankt war. Die beiden Royals hatten sich kurz davor an einem Charity-Event getroffen. Charles begab sich nach der Diagnose sofort auf seinem schottischen Landsitz Birkhall in Selbstquarantäne.