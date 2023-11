So erlebten die Mitspieler den Tod von Raphael Dwamena (28)

1 / 6 Hier spielte Raphael Dwamena für den FC Zürich. Freshfocus. Für die Old Boys spielte er (l.) vor einem Jahr. Instagram/oldboys1894 Der 28-Jährige erlebte in seiner Karriere schon viel. imago images/Ritzau Scanpix

Darum gehts Am Samstag starb der ehemalige FCZ-Star Raphael Dwamena.

Der Stürmer, der Herzprobleme hatte, brach auf dem Platz zusammen.

Seine aktuellen Mitspieler erinnern sich an ihn.

Ex-FCZ-Star Raphael Dwamena starb am Samstag im Alter von 28 Jahren. Zuletzt kickte er für KF Egnatia, einem Club in der albanischen ersten Liga. Der Mann aus Ghana war auf dem Platz zusammengebrochen und regungslos liegengeblieben. Die Spieler beider Teams leisteten Erste Hilfe, kurz darauf wurde Dwamena in ein Spital transportiert. In diesem starb er.

20 Minuten hat mit seinen Mitspielern gesprochen. Wir erreichen Fernando Medeiros einen Tag nach dem tragischen Tod des Ex-FCZ-Stars. Der 27-jährige Brasilianer ist geschockt. «Wir sind am Boden zerstört und haben immer noch nicht begriffen, was mit unserem Bruder passiert ist», sagt er. Medeiros erzählt, dass man sich am Montag ein letztes Mal von Dwamena im Stadion verabschieden werde.

1 / 2 Fernando Medeiros ist ob des Todes von Raphael Dwamena fassungslos. IMAGO/Buzzi Alen Sherri ist Torhüter des albanischen Vereins KF Egnatia. Instagram

«Er war mein Captain im Leben»

Medeiros und Dwamena waren befreundet. Der Egnatia-Kicker sagt: «Rafa war für mich ein Spiegelbild von Jesus, dank ihm bin ich zu Jesus zurückgekehrt.» Er werde ihn für immer in sich tragen, nicht nur als Captain der Mannschaft, «sondern als Captain im Leben, als einen Krieger, der den guten Kampf gekämpft hat».

Alen Sherri, Torhüter von Egnatia, meint gegenüber 20 Minuten: «Ich kann es nicht glauben. Wir sind total niedergeschmettert.» Jeder im Team habe derzeit ein Loch im Herzen und es sei schwer, zu akzeptieren, dass er weg sei. Dwamenas Tod belastet den 25-Jährigen. Er erzählt vom Moment des Zusammenbruchs: «Es ging alles so schnell und wir haben alle gehofft, dass es gut geht. Es war schockierend.»

Raphael Dwamena hatte Herzprobleme

Der Goalie, der ein Länderspiel für Albanien bestritt, spricht über Dwamena in berührenden Worten. «Er war der ehrlichste Mensch, den ich in meinem Leben getroffen habe, und er hat immer alle mit seiner positiven Einstellung begeistert», so Sherri. Er habe nie jemandem Unrecht getan und Raphael habe jedes Training mit einem Gebet am Spielfeldrand begonnen. Sherri: «Sein Lächeln werde ich nie vergessen. Er war ein positiver Junge mit einem reinen Herzen.»

Raphael Dwamena bricht auf dem Platz zusammen. X

Dwamena hatte Herzprobleme. Wegen dieser platzte einst auch ein Transfer vom FC Zürich in die Premier League zu Brighton. 2020 liess sich der Fussballer einen Defibrillator einsetzen. Doch 2022 nahm er diesen wieder heraus.

Seinen Entscheid gegen den Defibrillator erklärte er im Herbst vor einem Jahr gegenüber 20 Minuten so: «Ich habe kein Vertrauen mehr in die Technik. Ich nehme das ganze Risiko auf mich. Wenn was passiert, bin ich schuld.» Sherri meint: «Wenn Rapha dieses Herzproblem nicht gehabt hätte, hätte er überall spielen können. Er hatte so viel Qualität und war sehr talentiert.»