Passfoto-Tipps - So erträgst du dein Bild zehn Jahre lang

Es wird persönlich: Vor kurzem versuchte die Autorin dieses Textes, die Umschreibung ihres Führerscheins zu beantragen. Dazu musste ein Passfoto her. Wie üblich wurde es das unvorteilhafteste Bild, das seit langem von ihr geschossen wurde (eine Freundin fand es so lustig, dass ein Exemplar nun an ihrer Kühlschranktür hängt). Und sie fasste einen Entschluss: Den, eine Anleitung zu schreiben, die die Chancen minimiert, dass sich noch weitere Menschen der Passfoto-Scham aussetzen müssen. Bitte sehr: