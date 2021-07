Busse wegen Plüsch-Schildkröte - «So etwas Blödes habe ich noch nie erlebt»

«Was läuft hier falsch in unserer Stadt?», fragt sich ein User in einer Wiler Facebook-Gruppe. Der Mann postet zu seinem Beitrag ein Bild, auf dem man eine Plüsch-Schildkröte auf dem Armaturenbrett seines Autos sieht. Er schreibt: «Die Zivilpolizei hat nichts anderes zu tun, als uns Junge zu büssen, weil ein Plüschtier auf dem Armaturenbrett liegt.» Die Sicht sei dadurch eingeschränkt, habe ihm die Polizei gesagt. Der User wünscht sich, dass sich die Beamten um grössere Probleme kümmern.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende beim Bahnhof in Wil SG. Das Plüschtier habe der Mann erst am Abend zuvor an einem Greifautomaten gewonnen, wie er zu 20 Minuten sagt. «Es ist für mich einfach nicht verständlich, warum ich dafür gebüsst werde. Meine Sicht ist dadurch überhaupt nicht eingeschränkt», führt er fort. «So etwas Blödes habe ich noch nie erlebt.»