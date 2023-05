Brutale Hundeattacke: «So etwas darf einfach nicht passieren»

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr in der Gemeinde Neuheim.

Rega-Einsatz nach Hundebiss: Ein Miniatur Bullterrier hat am Samstag einen Neunjährigen in die Genitalien und mehrmals ins Gesicht gebissen.

Ein einjähriger Miniatur Bullterrier biss am Samstag in Neuheim ZG einen ihm unbekannten Jungen mehrmals ins Gesicht und in den Genitalbereich. Der Hund befand sich zum Zeitpunkt in der Obhut einer 60-Jährigen. Im Kanton Zug ist die Haltung des Miniatur Bullterriers nicht bewilligungspflichtig. Ebenso gilt er in vielen anderen Kantonen nicht als Listenhund. Ausnahme sind Basel-Stadt und Tessin.