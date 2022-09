Servettes Douline köpfelt Meister FCZ in der 95. Minute ins Elend

Trainer Franco Foda übt nach dem Spiel Kritik an seinem Team, aber auch an sich selbst.

Der FC Zürich kommt in der Meisterschaft nach wie vor überhaupt nicht auf Touren.

«Mir wärs lieber, wir spielten grottenschlecht und würden 1:0 gewinnen», sagt FCZ-Trainer Franco Foda (56) nach dem Servette-Spiel gegenüber SRF. Lieber als was? Lieber als gegen einen starken Gegner ein gutes Spiel machen und am Ende dennoch verlieren.

«Da kommst du zwei Mal zurück ins Spiel, hast in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen, schwächst dich mit einer Gelb-Roten Karte selber und dann verlierst du auf so eine Art und Weise», beschreibt der Deutsche die Geschehnisse. Insbesondere die Art und Weise sei enorm bitter: Beim Eckball in der 95. Minute stehen gleich drei Servettien ungedeckt im Strafraum, David Douline köpfelt letztlich ein.