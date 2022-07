Dietikon ZH: «So etwas Ekliges» – Mann masturbierte vor Kindern an der Limmat

Direkt am Fluss entdeckte ein Paar kürzlich einen masturbierenden Mann. Direkt am Fluss entdeckte ein Paar kürzlich einen masturbierenden Mann. Aufgrund der zahlreichen Familien und Kinder vor Ort habe sie die Polizei gerufen, sagt F.M.

Es hätte für die 30-jährige F.M.* und ihren Freund (32) ein gemütlicher Nachmittag werden sollen. «Wir wollten kürzlich an der Limmat bei Glanzenberg in Dietikon ZH der Hitze entfliehen, als mein Freund plötzlich einen masturbierenden Mann auf der anderen Seite des Flusses entdeckte.» Beide seien komplett schockiert gewesen. «Ich konnte gar nicht glauben, was sich da abspielte. So etwas Ekliges habe ich noch nie in meinem Leben gesehen», so M.