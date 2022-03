Flugzeug darf nicht abfliegen : «So etwas gab es noch nie» – russisches Flugzeug steckt in Genf fest

Ein russisches Flugzeug ist in Genf gestrandet. Was nicht spektakulär klingt, bringt einen Rattenschwanz an Fragen und Problemen mit.

Wegen der Luftraumsperrung durch die EU kam es nicht weit, das Flugzeug der russischen Airline Aeroflot, als es am Sonntagnachmittag von Genf nach Moskau fliegen wollte. Obwohl der Schweizer Luftraum noch offen war, gab es keine fliegbare Route für die Maschine. Später folgte auch die Sperrung des Schweizer Luftraums. Das gab es bisher noch nie.

Der Flughafen Genf hält sich bedeckt. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt ebenfalls. Beide Seiten bestätigen aber den Vorfall, verweisen in vielen Fragen aber an Aeroflot. Laut Luftverkehrsrechtsexperte Laurent Chassot ist das nicht überraschend, denn die neuartige Situation ist noch unbekannt und niemand wolle Fehler begehen. Viele Rechtsfragen sind noch ungeklärt. Auch für ihn ist schwierig zu sehen, was alles durch die Sanktionen verboten wurde. Nur eines ist klar, am Ende haftet Aeroflot: «Sie müssen alle Kosten tragen. Sie müssen sogar die Tickets den Passagieren zurückzahlen oder die Weiterbeförderung der Passagiere organisieren», sagt Chassot gegenüber 20 Minuten.

Der Airbus A321 ist eine Kurzstreckenmaschine und befördert zwischen 185 und 236 Personen. Laut Laurent Chassot kann ein Tag mehrere Zehntausend Franken kosten. Darin sind Parkgebühren, mögliche Wartungen und der Flugverlust mit einberechnet. Aeroflot steht jetzt vor grossen Herausforderungen. Viele Flugzeuge sind geleast und die Leasinggeber könnten nun die Maschinen zurückfordern, was als sehr wahrscheinlicher nächster Schritt gesehen wird.

Wann das Flugzeug Genf verlässt, ist noch unklar. Ob es bis zum Ende der Sanktionen dort stehen bleibt oder ob es eine Ausnahmegenehmigung gibt, damit das Flugzeug wegkann, wird sich zeigen. Aeroflot hat auf eine Medienanfrage nicht reagiert.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!