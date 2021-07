Massive Ausfälle bei Weinbauern - «So etwas habe ich in unserem Kanton noch nie gesehen»

Wegen des Befalls vor oder während der Blüte oder an den jungen grünen Beeren trocknet die Haut der Beeren aus.

Der Schimmelpilz fühlt sich besonders – wie es in letzter Zeit der Fall war – bei nassem und feuchtem Wetter wohl.

Im Kanton Wallis wütet momentan der «Falsche Mehltau». Der Schimmelpilz befällt Blätter, Blüten und Trauben und kann zu einem kompletten Ernteausfall führen. Mehrere Rebbäuerinnen und Rebbauern rechnen mit einem Ernteausfall mit bis zu 80 Prozent. «Die Situation ist gravierend», sagt der Weinbauer Edmund Constantin zum « Walliser Boten ». In manchen Fällen berichten Weinbäuerinnen und Weinbauern sogar von Totalausfällen der Ernte.

Besonders stark ist das Unterwallis von der Plage betroffen. Verschlimmert hat die Situation das feuchte und nasse Wetter in den letzten Wochen, das optimale Bedingungen für die Verbreitung des Pilzes darstellt. Die Übertragung der Sporen passiert über den Wind. So konnte sich der Pilz besonders rasant verbreiten. Auch im Oberwallis werden bereits Fälle gemeldet. Stéphane Emery von der Dienststelle für Landwirtschaft sagt dem «Walliser Boten»: «So etwas habe ich in unserem Kanton noch nie gesehen.»