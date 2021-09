Connecticut, USA - «So etwas habe ich noch nie erlebt, das war der Wahnsinn»

1 / 5 Leserin Emily Loosli schilderte die dramatische Situation in Stamford, Connecticut. Emily Loosli Ausläufer des Hurrikans Ida sorgten für Starkregen und Überschwemmungen im US-Bundesstaat Connecticut. AFP Die Stadt Stamford liegt direkt am Atlantik. GoogleMaps

Nachdem Hurrikan Ida Anfang der Woche für Überschwemmungen und Zerstörung in New Orleans und anderen Südstaaten gesorgt hat, treffen nun Ausläufer von Ida auf die Ostküste. Besonders die Bundesstaaten New Jersey und New York wurden hart getroffen. Doch auch der Bundesstaat Connecticut ist nun vom starken Regenfall betroffen, wie Leserin Emily Loosli gegenüber 20 Minuten berichtet. Sie ist zurzeit bei ihrer Schwester in Stamford, Connecticut zu Besuch.

«Wir hörten Leute draussen, obwohl der Regen unglaublich stark und laut war. Als wir hinausschauten, sahen wir, wie die Fluten in die Tiefgarage der benachbarten Gebäude strömten», so Loosli. Sie und ihre Schwester seien zwar in Sicherheit gewesen, doch die Menschen in den umliegenden Gebäuden nicht. «Gleich nachdem wir das Video aufgenommen haben, fiel beim Gebäude neben uns der Strom aus», erzählt Loosli weiter.

Viel Eigentum beschädigt

Mittlerweile hat sich laut Loosli die Situation wieder ein wenig beruhigt. Es habe aufgehört zu regnen und ihre Schwester und sie seien in Sicherheit. «Aber wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich überall auf der Strasse Autos verstreut. Es wurde sehr viel Eigentum beschädigt. So etwas habe ich noch nie erlebt, das war der Wahnsinn», schildert Loosli die Situation in Stamford.

Mit der Arbeit der Behörden sei sie aber sehr zufrieden. «Wir wurden per Mitteilung aufs Smartphone gewarnt. Die Behörden schicken fortlaufend Aktualisierungen zur Lage und zum Wetter per Nachricht auf die Telefone.»