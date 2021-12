4,9 auf der Richterskala : «So etwas habe ich noch nie erlebt» – Erdbeben erschüttert das Tessin

Die Auswirkungen des Bebens nahe Bergamo (I) waren auch rund 200 Kilometer nördlich spürbar. Eine Anwohnerin zeigt sich überrascht über das starke Beben, das sogar Gegenstände in ihrem Haus anhob.

1 / 3 Ein Erdbeben der Stärke 4,9 sorgte am Samstagmorgen auch im Tessin für Erschütterungen. Schweizerischer Erdbebendienst an der ETH Das Epizentrum befand sich rund 15 Kilometer südwestlich der Stadt Bergamo. imago images/NurPhoto Spürbar war das Beben jedoch auch in der Region rund um den Lago Maggiore. Eine Bewohnerin des Dorfes Brissago berichtet 20 Minuten «So etwas habe ich noch nie erlebt.» Switzerland Tourism

Darum gehts Am Samstagmorgen hat in Norditalien die Erde gebebt.

Das Epizentrum des Bebens mit einer Stärke von 4,9 lag nahe Bergamo in Italien.

Eine Bewohnerin des Tessiner Dorfs Brissago schildert 20 Minuten, wie sie die Erschütterung wahrgenommen hat.

Der Schweizerischer Erdbebendienst an der ETH meldet am Samstagmorgen um 11.34 Uhr ein Erdbeben der Stärke 4,9 auf der Richterskala. Das Zentrum des Bebens lag in Norditalien, rund 15 Kilometer südwestlich der Stadt Bergamo. Gemäss den Expertinnen und Experten war das Beben stark genug, um in der ganzen Schweiz spürbar zu sein. Es sei mit leichten Schäden in der Nähe des Epizentrums zu rechnen. Nur wenige Sekunden später kam es zu einem zweiten Beben. Dieses Mal wurde ein Wert von 4,4 auf der Richterskala erreicht.

«Wie wenn jemand in der Nähe eine dicke Türe zuschlägt»

Spürbar waren die Erschütterungen vor allem im Tessin. Eine Bewohnerin des Dorfs Brissago am Lago Maggiore sagt gegenüber 20 Minuten: «Ich war im ersten Stock unseres Steinhauses am PC, als es plötzlich zu zittern begann.» Während rund vier bis fünf Sekunden sei das Beben spürbar gewesen. «So etwas haben wir hier noch nie erlebt.» Es sei nicht zu den erwartbaren Rüttelbewegungen gekommen. Vielmehr habe es sich angefühlt, als ob gerade in der Nähe eine besonders schwere Türe geschlossen worden sei.

Die Frau war so erstaunt über den Vorfall, dass sie zunächst noch ihren Ehemann fragte, was er gemacht habe. Doch dieser gab an, nur auf dem Sofa gelegen und gelesen zu haben. «Es war komisch! Sogar den PC-Bildschirm hob es kurz an», sagte sie noch immer merklich geschockt.

Behörden melden keine Verletzten in Italien

Gemäss ersten Meldungen richtete das Beben in Italien keine grösseren Schäden an. Das Beben war in der gesamten Lombardei zu spüren. In Mailand rannten einige Menschen aufgeregt auf die Strasse. Bei der Feuerwehr gingen nach deren Angaben aber keine Hilferufe wegen der Erschütterungen ein.

Das Epizentrum des Bebens befand sich in Bonate Sotto, einer Kleinstadt nahe Bergamo. Einige Bewohner beklagten sich im Onlinedienst Twitter, inmitten der vierten Corona-Welle bräuchten sie nicht auch noch ein Erdbeben.

In Italien ereignen sich relativ häufig Erdbeben, die meisten sind schwach und verursachen keine oder kaum Schäden. Das letzte grosse Erdbeben in Italien ereignete sich 2017 und hatte eine Stärke von 5,3. Damals kamen im Zentrum des Landes 34 Menschen ums Leben.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!