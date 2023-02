In Arosa sorgt diese Baustelle für staunende Gesichter

Der 73-jährige C.S. hat auf seinem Spaziergang in Arosa eine spannende Entdeckung gemacht – nämlich ein Haus auf Stahlträgern, oberhalb eines ungefähr zehn Meter tiefen Aushubes. «Ein Haus steht in etwa zehn Metern Höhe in der Luft», so der 73-Jährige. Dass Häuser teilweise verschoben werden, habe er auch schon gesehen, aber so etwas noch nie. «Wow – dachte ich mir und musste die Baustelle einfach einen Moment anschauen», sagt C.S.