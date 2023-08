Sibirien: Hunderte tote Robben am Strand der Tjuleni-Insel

Ein trauriger und besorgniserregender Anblick: Nur vier der über 300 toten Robben am Strand der Tjuleni-Insel in Sibirien.

Wissenschaftler fordern schnelle Aufklärung

Derweil wurde das Gebiet um die Insel abgesperrt, Wissenschaftler fordern eine schnelle Aufklärung des Falls. Offenbar wurden von den zuständigen Behörden entsprechende biologische Proben gesichert – die Ergebnisse könnten aber wohl erst in einem Monat erwartet werden. Kommentiert haben offizielle Stellen das Massensterben bisher nicht, es gibt auch bisher keine offizielle Mitteilung hierzu. In der Nähe der betroffenen Insel war bereits im Vorfeld eine Quarantänezone für die Vogelgrippe eingerichtet worden – die Tjuleni-Insel lag aber nicht in dem entsprechenden Gebiet.

Im Februar dieses Jahres ereignete sich ein ähnlich dramatischer Vorfall, allerdings in Peru. Hier wurden 600 Seelöwen tot an die Küste gespült – auch sie hatten sich mit Vogelgrippe infiziert. Dass das Virus auch auf Säugetiere übergehen kann, ist zwar nichts Neues – allerdings müssen diese dafür beispielsweise einen infizierten Vogel gegessen haben. Dass in Peru so viele Tiere auf einmal starben, lässt eher darauf schliessen, dass das Virus sich mittlerweile auch von Säugetier zu Säugetier übertragen kann – ganz ohne den direkten Kontakt zu einem Vogel.