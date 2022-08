Schwimmender Grill: «So etwas hat auf der Aare wohl noch niemand gesehen»

Nur einen Tag Arbeit hat es in Anspruch genommen. Der 24-jährige Berner Nick und ein Kumpel bauten aus einem alten Ölfass und einigen Holzlatten einen schwimmenden Grill zum Aarebööteln. «Es war ganz geil», sagt er zu 20 Minuten, nachdem der Grill am vergangenen Sonntag erstmals im Einsatz gestanden hat. «Aufgrund der Reaktionen der Leute haben wir gemerkt: So etwas hat wohl noch niemand gesehen. Wir konnten so die drei wichtigsten Dinge des Sommers auf der Aare kombinieren: Baden, Grillen und Bier trinken.»