Ostermundigen BE: «So etwas ist einfach extrem ärgerlich – und strafbar»

Ob die versprayten Solarpanels auf dem Schulhaus Rüti in Ostermundigen einfach gereinigt werden können, ist unklar.

In Ostermundigen haben Vandalinnen und Vandalen für Ärger gesorgt. Wie in einem Post in einer Facebook-Gruppe zu sehen ist, sind die Solarpanels auf dem Dach des Schulhauses Rüti versprayt worden. Der Beitrag wurde rege kommentiert – auch von Gemeinderätin Maya Weber Hadorn, die für das Ressort Hochbau zuständig ist.