Schlosskapelle in Roschacherberg SG wird von Vandalen heimgesucht

Eine unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Dienstag in der Schlosskapelle an der alten Wilerstrasse in Rorschacherberg SG ihr Unwesen getrieben. Ein Anwohner fand am Dienstagmorgen vor dem Eingang der Kapelle eine kaputte Holzfigur, eine Weihwasserschale sowie ein ausgehängtes Fenster und informierte den Geschäftsführer und die Polizei.