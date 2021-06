Hitze lüpft Strasse - «So etwas passiert in der Schweiz nur sehr selten»

In Maienfeld sprengte die Hitze am Wochenende eine Strasse. Passieren konnte das durch Betonplatten unterhalb des Asphalts. Ein solcher Blow up ist ein seltenes Vorkommnis.

1 / 6 Dieses Bild bot sich einem News-Scout am Samstag in Maienfeld. 20min/News-Scout Aufgrund der hohen Temperaturen wurde eine Betonplatte unter dem Asphalt beschädigt. 20min/News-Scout Die Polizei war vor Ort. Unfälle hat es an der betroffenen Stelle keine gegeben. 20min/News-Scout

Darum gehts In Maienfeld sprengte es am Samstag die Strasse.

Durch die Hitze entstand ein sogenannter Blow up.

Dabei beschädigt die Hitze Beton unter dem Asphalt und es kommt zu diesem Ereignis.

Ein solches Vorkommnis ist auf Schweizer Nationalstrassen sehr selten.

Ein News-Scout hat ein Bild von einem Strassenabschnitt geschickt bei dem die Strasse eine Aufwölbung hat und Risse im Asphalt zu erkennen sind. Bei einem solchen Ereignis spricht man von einem Blow up. Das Bild stammt von einer Nationalstrasse in Maienfeld und wurde am Samstag aufgenommen. Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt den Blow up. Der Strassenabschnitt musste zeitweise gesperrt werden.

Da es sich um eine Nationalstrasse handelt, ist das Bundesamt für Strassen, kurz Astra, für den Schaden verantwortlich. Ein Mediensprecher meinte: «So etwas passiert in der Schweiz nur sehr selten. Die Nationalstrassen werden stark belastet und sind deswegen gut gebaute Strassen.»

Vergleich mit Erdbeben

Marco Ronchetti vom Astra ist für den Strassenabschnitt in Maienfeld zuständig. Er sagt, die Stelle sei in der Zwischenzeit wieder repariert worden. «Der Belag wurde ausgefräst, der Beton raus geputzt und dann wieder neuer Asphalt-Belag rein gemacht», so Ronchetti. Möglich seien solche Schäden nur bei Betonstrassen. Durch langanhaltende hohe Temperaturen können die Betonplatten unter dem Asphalt beschädigt werden und dann lüpft es die Strasse. Das passiere aber nur in ganz seltenen Fällen. Es komme jeweils überraschend, sagt Ronchetti. Er vergleicht es mit einem Erdbeben: «Wir können ein solches Ereignis jeweils nicht richtig voraussagen, es sind Spannungen unter dem Boden.»

Die Strasse in Maienfeld sei vor rund 10 bis 15 Jahren saniert worden. So sei es gekommen, dass es dort die Mischung von Beton und Asphalt drüber gebe. Strassen mit Beton unter dem Belag seien heute in der gesamten Schweiz eher selten. «Früher hat man gemeint, die Strasse hält so länger. Dann hat man gemerkt, dass es gar nicht viel länger hält und ausserdem viel lauter ist», meint Ronchetti. Er hat Kenntnis von anderen Strassenabschnitten in der Nähe von Maienfeld, wo ebenfalls eine Gefahr bestehe für ein Blow up. Dort beobachte das Astra die Situation genau.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte.