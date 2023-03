Siders VS: Lenker fährt auf der Felge

Im Sierre-Tunnel fuhr am Sonntagmorgen ein Autolenker auf der Felge.

Nach einer Partynacht war ein 19-jähriger News-Scout gegen drei Uhr am Sonntagmorgen auf der A9 unterwegs, als er im Sierre-Tunnel seinen Augen kaum trauen konnte: Ein graues Auto war ohne linken Vorderreifen unterwegs. «So etwas sieht man im Leben nicht zwei Mal», sagt der Leser zu 20 Minuten. Er sei auf dem Heimweg gewesen, um seine Freunde nach Hause zu fahren.

«Wir waren total schockiert, aber fanden es auch ziemlich lustig»

Beim Hineinfahren in den Sierre-Tunnel hätten mehrere Wagen den Warnblinker angehabt, «und wir haben etwas Komisches gerochen». Daraufhin überholte er das Fahrzeug, dessen Lenker «sehr betrunken» ausgesehen habe. In dem Video ist ein stark beschädigter Fünftürer zu sehen, dessen Motorhaube und Licht auf der linken Seite stark eingedrückt sind. Der vordere Pneu auf der linken Seite fehlt komplett. «Wir waren total schockiert, aber fanden es auch ziemlich lustig», so der News-Scout.