Brooklyn Beckham und Nicola Peltz: Die Details zu ihrer Traumhochzeit.

Eigentlich wären die beiden «bereits verheiratet», wenn nicht die Corona-Beschränkungen gewesen wären, sagte Brooklyn einst in einem Interview.

So sollen Schauspielerin Eva Longoria (47) und Starkoch Gordon Ramsay (55) sowie angeblich auch Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) auf der Gästeliste stehen.

Am 9. April sollen sich Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) nach zwei Jahren Verlobung das Jawort geben.

Wenn es nicht die Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gegeben hätte, «wären wir bereits verheiratet», sagte einst Brooklyn Beckham gemäss dem « Mirror ». Die lange Wartezeit seit der Verlobung im Juni 2020 nimmt für den 23-Jährigen und Nicola Peltz nächste Woche nun ein Ende. Der britischen Zeitung zufolge sollen sich der aufstrebende Fotograf und die Schauspielerin, die vor ihrer Trauung Berichten zufolge einen Ehevertrag unterzeichnet haben, um ihre jeweiligen Vermögen zu schützen, am 9. April das Jawort geben.

Mittlerweile dringen einige Details zur Promi-Hochzeit des Jahres an die Öffentlichkeit. Demnach werden die Familien laut « The Sun » eine besondere Rolle während der Zeremonie einnehmen. Neben Brooklyns Vater David Beckham (46), der die Rolle des Zeremonienmeisters innehaben wird, sollen seine jüngeren Brüder Romeo (19) und Cruz (17) seine Trauzeugen sein. Die Braut soll mit der Tradition gebrochen und ebenfalls ihren Bruder Brad (32) gefragt haben.

Hochzeit im Herrenhaus

Dass Nicola ihre eigenen Wünsche hat, dürfte auch beim Brautkleid deutlich werden. Obwohl Designerin und Schwiegermutter Victoria Beckham (47) sicher gerne das Hochzeitskleid designt hätte, soll sich die 27-Jährige angeblich für eine Kreation aus dem Hause Valentino entschieden haben. «Nicola ist mit ihrem Stylisten für die Anprobe von Hochzeitskleidern nach Rom geflogen und hat sich für zwei märchenhafte Valentino-Kleider entschieden», verriet Anfang Jahr ein Insider « The Sun ». Es sei aber denkbar, dass die Braut nach der Trauung in ein Kleid der Marke Victoria Beckham schlüpft. Brooklyn werde unter anderem eine Jarmulke tragen, da das Paar aufgrund Nicolas Religion eine jüdische Hochzeit feiert.

Stattfinden soll die glamouröse Vermählung übrigens in Florida – und zwar im traumhaften Anwesen des Brautvaters, Milliardär Nelsen Peltz (79). Das Herrenhaus im geschätzten Wert von umgerechnet rund 95 Millionen Franken besitzt 27 Schlafzimmer und verfügt über einen Swimmingpool, weitläufige Gärten und einen atemberaubenden Blick aufs Meer. Und nicht nur die Location kann sich sehen lassen, auch die hochkarätige Gästeliste des Paares.

Kommen Harry und Meghan zur Hochzeit?

Dafür wird aktuell gemunkelt, ob Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) von Montecito in den Sonnenstaat fliegen werden. Die Beckhams sind enge Freunde der Sussexes. Victoria und David nahmen an der Royal-Hochzeit im Mai 2018 auf Schloss Windsor teil. Gemäss «The Sun» stehen der Herzog und die Herzogin ganz oben auf der Gästeliste für Brooklyns Hochzeit.