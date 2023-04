Chinesisches Elektro-SUV: Der Aiways U6 Im Fahrtest

Die Chinesen kommen, das steht fest. Einer der ersten Hersteller aus dem Reich der Mitte auf dem Schweizer Markt ist Aiways. Die erst 2017 gegründete Elektromarke aus Shanghai mit Europasitz in München bringt nun nach dem SUV U5 bald den U6 zu den Händlern: ein 4,8 Meter langes SUV-Coupé mit futuristischem Design, Elektroantrieb und Vollausstattung zu einem fairen Preis. Doch hält das chinesische Modell, was der Hersteller verspricht?

Noch etwas rumpelig

Aiways steht nämlich für «Love the Drive» oder «Liebe das Fahren» – damit setzen die Chinesen die Hürde gleich selber ziemlich hoch. Anders als in China ist in Europa das Fahrverhalten ein wichtiger Punkt, weshalb Aiways den U6 etwas anders abgestimmt hat. Bei der Fahrvorstellung in Lissabon, bei der noch nicht die ganz finalen Modelle zur Verfügung standen, war das Fahrwerk noch etwas rumpelig, die Bremse ziemlich gefühllos und die Wankbewegungen in den Kurven recht ausgeprägt. Bis zum Marktstart in der zweiten Jahreshälfte will der Hersteller aber noch nachbessern.

Das 4,8 Meter lange SUV-Coupé bietet den Insassen viel Platz, der Kofferraum fällt mit 472 bis 1260 Liter eher bescheiden aus. Aiways Gute Aerodynamik: Mit 16 kWh auf 100 Kilometer glänzt der Chinese beim WLTP-Normverbrauch. Aiways Das dreifarbige Interieur und der klobige Bügel für die Fahrstufenwahl sind gewöhnungsbedürftig. Aiways

Den Antrieb übernimmt ein Elektromotor mit 160 kW/218 PS an der Vorderachse, der das SUV-Coupé in 6,9 Sekunden auf 100 km/h sowie zu einem Topspeed von 160 km/h beschleunigt. Die Batteriekapazität von 63 kWh reicht für eine Normreichweite von 405 Kilometern, geladen wird mit maximal 90 kW. Damit bewegt sich der U6 im Konkurrenzvergleich im hinteren Feld – in Verbindung mit dem Kaufpreis und der Ausstattung gehen diese Werte aber in Ordnung. Andererseits: Zum gleichen Preis ist auch ein Tesla Model Y erhältlich, der die Messlatte für den U6 ganz schön hoch legt.