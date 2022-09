Mazda CX-60: So fährt sich der stärkste Mazda aller Zeiten

Diesen Herbst schickt Mazda sein leistungsstärkstes Modell an den Start: den CX-60. Beim CX-60 e-Skyactiv PHEV, so der ganze Name des eleganten Plug-in-SUV, stecken ein 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 191 PS und ein 175 PS starker Elektromotor unter der Haube. Das macht ihn zum stärksten Mazda aller Zeiten.