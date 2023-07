Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: Mehr Leistung nach Update

Das Jahr 1923 war für Le Mans wie für Alfa Romeo gleichermassen der Anfang einer mittlerweile 100-jährigen Erfolgsstory. Erstmals fand damals das heute wohl berühmteste Langstreckenrennen in der Stadt an der Sarthe südwestlich von Paris statt. Ebenfalls vor 100 Jahren zierte erstmals das vierblättrige Kleeblatt einen Rennwagen von Alfa Romeo – quasi die Geburtsstunde der heutigen Highperformance-Marke Quadrifoglio. Das Symbol ist heute nämlich den besonders potenten und sportlichen Modellen der Italiener vorbehalten. Beispielsweise der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, die seit 2016 gebaut wird.

Jetzt hat Alfa Romeo seine Mittelklasselimousine aufgefrischt. Wir hatten die Möglichkeit, die inzwischen 520 PS starke Giulia im geschichtsträchtigen Autodrom von Montlhéry, auf dem Weg nach Le Mans und last but not least anlässlich der Parade zum diesjährigen Le Mans Classic auch auf der Rennstrecke des Langstreckenklassikers zu testen.