Gansingen AG Unfall Auto landet auf dem Dach Fahrer ist weg

Ein blauer Ford Focus landete in Gansingen AG in der Böschung unterhalb der Fahrbahn.

Der Aargauer Polizei wurde am Samstagmorgen gemeldet, dass beim Schützenhaus in Gansingen ein Auto auf dem Dach liegt. Dies teilte sie am Sonntag mit. Ausgerückte Patrouillen fanden das Wrack in der Böschung und Anzeichen für einen Unfall, vom Fahrer habe zunächst aber jede Spur gefehlt. Das Auto habe zunächst gesichert werden müssen, weil es gedroht habe, weiter abzurutschen.