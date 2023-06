Wunder von Kolumbien: So fanden die Retter Lesly (13), Soleiny (9), Tien (4) und Cristin (1) im Dschungel 

16. Mai:

Militärangehörige finden das seit 16 Tagen vermisste Leichtflugzeug. Die Cessna 206 wurde in der Ortschaft Palma Rosa in der ländlichen Gegend der Gemeinde Solano im Departament Caquetá gefunden. Im Inneren des Flugzeugs lag der leblose Körper des Piloten, etwas weiter weg die Leichen Magdalenas und des Co-Piloten.

18. Mai:

22. Mai:

Die Retter finden im Dschungel neue Fussspuren. Sie zeigen sich zuversichtlich, es sei nur «eine Frage von Stunden» bis die Kinder gefunden werden, sagen sie. 150 Militärangehörige sowie rund 85 Indigene beteiligen sich an der Suche. Auch eine Indigene namens Minga schliesst sich als «spirituelle Unterstützung» bei der Suche an. Sie will dem Rettungsteam helfen, indem sie «mit Mutter Dschungel spricht».

24. Mai:

25. Mai:

31. Mai:

1. Juni:

4. Juni:

Der Leiter der «Operation Wunder» gibt an, dass einer der Retter nur 100 Meter vom Aufenthaltsort der Kinder entfernt gewesen sei. Das Rettungsteam grenzt daraufhin das Gebiet mit Bändern an. Sie nennen sie «Lebensbänder». Damit markieren sie Wege, denen die Kinder folgen könnten, um sie zu den Rettern zu führen. An den Bändern bringen die Suchtrupps Trillerpfeifen an. Es werden rund 600 Trillerpfeifen über das gesamte Gebiet verteilt.