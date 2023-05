Prinzessin Leonor und Alexia: So feiern sie ihren Schulabschluss

… als auch die niederländische Prinzessin Alexia (17) feiern am 20. Mai ihren Schulabschluss am UWC Atlantic College in Wales.

Am 20. Mai werden die beiden ihren Abschluss im Schlossgarten des St. Donat's Castle, in dem die Schule beherbergt ist, feiern.

Nach zwei Jahren Büffeln im Internat, fernab von zu Hause, haben es Prinzessin Leonor und Prinzessin Alexia nun bald geschafft: Am 20. Mai feiern die beiden 17-Jährigen ihren Abschluss am UWC Atlantic College in Wales. Auch wenn es im Internat strenge Regeln zu befolgen galt, kamen die jungen Royals auch in den Genuss der Anonymität. In Wales konnten sie einmal unerkannt mit Freunden Ausflüge machen und das Leben normaler Teenager leben.