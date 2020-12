1 / 5 Sandro (35) verbringt Weihnachten mit seinem Partner Christian (34). Die Familienbesuche müssen wegen Corona dieses Jahr ausbleiben. Sandro Aeschlimann Das Haus von Sandro Aeschlimann ist schön weihnachtlich dekoriert. Sandro Aeschlimann Statt Ski fahren zu gehen, gibt es dieses Jahr eine Abkühlung im Meer über die Festtage. Sandro Aeschlimann

Darum gehts Für Schweizer, die im Ausland leben, ist es derzeit aufgrund der Reiserestriktionen und Quarantänevorschriften schwierig, ihre Familien zu besuchen.

Drei Expats erzählen, wie sie die Festtage im Ausland verbringen.

Sandro Aeschlimann (35) in Perth, Australien

«Dieses Jahr gehe ich zu Weihnachten nicht Ski fahren – dafür springe ich bei rund 35 Grad ins Meer. Ich lebe seit fast einem Jahr in der Nähe von Perth in Australien und absolviere dort mein höheres Wirtschaftsdiplom. Weihnachten verbringe ich mit meinem Schweizer Partner Christian (34) und seiner Schwester, die beide auch in Australien leben. Die Stimmung hier ist ganz anders , als ich es gewohnt bin: N eben dem Christbaum summt die Klimaanlage , a bends kann man sich in kurzen Hosen die Weihnachtsbeleuchtung anschauen. Das passt doch nicht zusammen!

Meine Familie in der Schweiz kann ich leider nicht besuchen, weil ich sonst nicht mehr zurück nach Australien könnte. Natürlich vermisse ich meine Familie und meine Freunde sehr. Einige Angehörige in der Schweiz haben Corona erwischt. Es war ein unangenehmes Gefühl, so weit weg zu sein und nichts für sie tun zu können. Mein einziger Weihnachtswunsch für dieses Jahr ist, dass alle wieder gesund werden.»

Nathalie Sutter (22) in Seoul, Südkorea

«Es fühlt sich surreal an: Das erste Mal verbringe ich die Weihnachtszeit nicht mit meiner Familie. Seit vier Monaten lebe ich in Korea und absolviere mein Wirtschaftsstudium. Obwohl Weihnachten hier gefeiert wird, fehlt mir die besinnliche Stimmung. Sehr schade ist, dass wir keine Guet s li backen können: Ein Backofen gehört nicht zur Grundausstattung der Küchen hier. Mit meiner Mitbewohnerin aus Schweden feiern wir nun zu zweit. Die koreanische Regierung hat alle Treffen mit mehr als vier Personen verboten, weil es wieder mehr Corona - Fälle gibt.

Bei allem Verzicht wollten wir wenigstens einen Weihnachtsbaum: A lso haben wir improvisiert und einen Plastikbaum organisiert. Auch einen Adventskalender haben wir gebastelt. Corona hin oder her, i ch lasse mir Weihnachten nicht nehmen.»

Andres Flückiger (43) in Taiwan

«Normalerweise wären meine Frau und ich jetzt in der Schweiz bei meiner Familie und würden die Weihnachtsatmosphäre geniessen – doch Corona verunmöglicht uns das. Stattdessen feiern wir in unserem Z u h ause in Taiwan. Die Stimmung ist speziell: Bei 22 Grad kommt nicht gerade viel Weihnachtsstimmung auf – obwohl in Shopping m alls Weihnachtsdekoration verkauft wird und überall das Lied ‹Stille Nacht› läuft.