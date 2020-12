Luca Hänni (26), Musiker

Feierst du dieses Jahr anders als sonst? Normalerweise feiern wir immer als ganze Family zusammen Weihnachten. Wegen der Vorschriften treffen wir uns dieses Jahr aber nur im engen Familienkreis. Als Vorsichtsmassnahme versuche ich bis dahin zudem so wenig Leute wie möglich zu treffen, also bin ich oft nur mit meiner Partnerin unterwegs. Wir sind vor allem draussen in der Natur und meiden die Stadtzentren.