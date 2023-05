Young Boys: So feierte YB den 16. Meistertitel

So wild feierten die YB-Spieler den Meistertitel in der Kabine. 20 Minuten war mit dabei. 20 Minuten

Darum gehts Die Young Boys sind zum 16. Mal Schweizer Meister.

Den Triumph feierten die Berner ausgelassen.

Zu viel Schlaf bekam niemand.

Nach dem 5:1-Erfolg über Luzern ist den Young Boys der 16. Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Nachdem der FC Zürich in der vergangenen Saison noch den Titel holte, holten die Berner nun den Kübel in die Schweizer Hauptstadt zurück.

Bereits nach dem Torfestival kündigte Christian Fassnacht eine grosse Party an. Ähnlich heiss auf die Fete war Loris Benito. Der 31-Jährige hatte auch einen Tipp für die jüngeren Spieler: «Zur Katervorbeugung etwas essen und Aspirin nehmen.» Doch wie war die Partynacht nun? Hat das Aspirin geholfen? 20 Minuten hat am Montagnachmittag bei den YB-Akteuren nachgefragt.

«Das Drehbuch war so schön geschrieben»

Die Party fing in der Garderobe samt Champagner, Bier, Zigarren, heissem Wasser wie auch Trockeneis an. Dazu Stroboskop-Lichteffekte und laute Musik. Vor allem Ballermann-Musik war beliebt, «Layla», die Party-Hymne 2022, lief in Dauerschleife. Später ging es noch in die Stadt in den Club Du Théatre.

Hier liessen sich die Berner von den Fans feiern.

Raphael Wicky war auch einen Tag später noch begeistert: «Es war fantastisch. Das Drehbuch war so schön geschrieben. Wir siegten vor ausverkauften Rängen, vor unseren Freunden und unserer Familie.» All zu lang habe er aber nicht gemacht – Wicky verrät mit einem Schmunzeln: «Ich trinke zwar gerne einmal ein Glas Wein, aber ich vertrage nicht viel Alkohol.» Aber das sei nicht schlimm. Er möge es ohnehin nicht, zu übertreiben, bis er nicht mehr richtig reden könne. «Um halb eins, eins war ich daheim.»

Einige Spieler machten die Nacht zum Tag

Captain Fabian Lustenberger feierte da schon mehr mit. Für den 34-Jährigen war es der dritte Meistertitel mit den Bernern. Bereits in den Saisons 2019/2020 und 2020/2021 gewann er den Titel. «Ich habe die Stunden Schlaf nicht gezählt», erzählt er gegenüber 20 Minuten. Er könne sie aber an einer Hand abzählen. «Es war ein schöner Abend und eine schöne Nacht, in der wir den Triumph zelebrierten.» Und brauchte Lustenberger am Morgen eine Aspirin? Nein – bisher jedenfalls noch nicht. So ganz sicher ist er sich aber nicht, so erklärt er: «Vielleicht kommt das Kopfweh ja noch.»

Apropos Aspirin. Auch Christian Fassnacht, der am Sonntag eine überragende Leistung gezeigt hatte, musste nicht auf das Medikament zurückgreifen. Wie der YB-Star 20 Minuten erklärt, hat er nämlich einen anderen Trick gegen Kopfweh: «Ich habe ein Optifen am Anfang und am Ende der Nacht genommen. Das war perfekt so. Und vorher habe ich noch einen Cappuccino getrunken.» Wie sein Captain ging auch der 29-Jährige noch ein paar Stunden schlafen. Er verrät jedoch mit einem Lachen, dass dies längst nicht alle Mitspieler gemacht hätten. Fassnacht: «Als ich vorhin ankam, sah ich noch ein paar in der Kabine, im Whirlpool oder im Eisbad.»

Steve von Bergen: «Jetzt ist der Druck weg»

Am Montag und Dienstag können sich die Spieler von der Party ausruhen. Dann folgt die Vorbereitung auf das Spiel am Samstag um 20.30 Uhr gegen den FC St. Gallen. Am Sonntag ist dann bereits wieder die nächste grosse Party: Der Umzug durch die Stadt Bern steht an.

Fassnacht sagt dennoch: «Wir wollen dann wieder Vollgas geben und die Partie gewinnen.» Der Kampf in der Liga sei eng und man wollte die Meisterschaft nicht verfälschen. Auch Lustenberger ist der gleichen Ansicht, Trainer Wicky meint: «Der Cupfinal steht noch an. Es geht nicht, drei, vier Wochen nix machen und dann auf Knopfdruck bereit sein.» Ausserdem seien sie alle Sportler, die immer gewinnen wollen würden. Nur Sportchef Steve von Bergen ahnt: «Jetzt ist der Druck weg, da kann es jetzt schon einen Down geben.»

