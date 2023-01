Alisha Lehmann, Lionel Messi und Stan Wawrinka feierten Silvester

Silvester : So feierten Alisha Lehmann, Lionel Messi und Co. den Jahreswechsel

Die Leserinnen und Leser von 20 Minuten schickten unzählige Silvester-Videos. Ob es die Stars auch krachen liessen? 20 Minuten

Darum gehts Das Jahr 2023 hat bereits angefangen.

Noah Okafor, Neymar, Alisha Lehmann und Co. feierten Silvester ausgelassen.

Wir zeigen dir, wie die Sportlerinnen und Sportler feierten.

Was war alles los im Jahr 2022? Der FC Zürich wurde Schweizer Meister, Argentinien sicherte sich in einem packenden WM-Final gegen Frankreich den WM-Titel. Am letzten Tag des Jahres holte Ambri den Sieg im Spengler Cup. Und auch 2023 ist viel los: packende Meisterschaften, Frauen-WM, Formel-1-Saison ohne Mick Schumacher und, und, und. Doch wie haben die Sport-Stars den Jahreswechsel gefeiert? Wir zeigen es dir.

Okafor-Brüder und Ruben Vargas

Der Schweizer Nati-Star Noah Okafor feierte Silvester zusammen mit seinen Brüdern Isaiah und Elijah. Auch Alayah Pilgrim, FCZ-Fussballerin und Freundin von Elijah, war mit dabei. Auf Insta sieht man in der Story von Pilgrim ein ausgelassenes Fest samt samt silbernen, weissen und goldenen Ballons. Nati-Star Ruben Vargas war ebenfalls vor Ort. Okafor postete ein Foto von sich mit seinem Schweizer Teamkollegen.

1 / 2 Zwei Nati-Stars feiern zusammen. Instagram FCZ-Fussballerin Alayah Pilgrim war auch bei der Party mit dabei. Das grosse Fussball-Talent ist die Freundin von Elijah Okafor. Instagram

Neymar

Der brasilianische Fussball-Star Neymar flog zuletzt wegen einer Schwalbe vom Platz. Nun wünschte er allen Fans ein gutes Jahr 2023. Auf Insta schrieb er zu einem Bild, das ihn im Brasilien-Trikot zeigt: «Ein Jahr, in dem wir viel gelernt haben.» Zahlreiche Teamkollegen likten den Post. Silvester verbrachte der PSG-Kicker in Paris, Neymar sagte vor dem Jahreswechsel gegenüber französischen Medien: «Ich werde das Ende des Jahres hier verbringen und trainieren, um meine Ziele mit PSG zu verfolgen: die französische Meisterschaft und die Champions League.»

Alisha Lehmann

Alisha Lehmann steht derzeit bei Aston Villa unter Vertrag. Zuletzt war die Schweizer Fussballerin mit Brasil-Ass Douglas Luiz zusammen, die beiden sind jedoch kein Paar mehr – 20 Minuten berichtete exklusiv. Den Jahreswechsel verbrachte Lehmann zusammen unter anderem mit Freundinnen und Familie. Auf Insta zeigte sie sich beispielsweise in einem schwarzen Kleid und einer Limousine. Ihren Fans teilte sie mit: «Lasst uns den letzten Tag des Jahres feiern, frohes neues Jahr an alle!»

1 / 3 Hier zu sehen: Alisha Lehmann. Instagram Die Schweizer Fussballerin wendete sich auf Insta an ihre Fans. Instagram Sie feierte unter anderem zusammen mit ihrer Familie. Instagram

Granit und Taulant Xhaka

Der unaufhaltsame FC Arsenal begrüsste das neue Jahr mit einem weiteren Paukenschlag: Im letzten Ligaspiel des Jahres setzte sich das Team von Nati-Captain Granit Xhaka am Silvesterabend mit 4:2 bei Brighton & Hove Albion durch. Nach dem Spiel freute sich Xhaka auf Insta: «2022 genau so verlassen, wie wir es wollten! Frohes neues Jahr – lasst uns 2023 zu einem besonderen machen!» Dazu postete er ein Herz-Smiley. Bruder Taulant veröffentlichte ein herziges Familienfoto mit seiner Frau und den beiden Kindern.

Lionel Messi

Der frischgebackene Weltmeister Lionel Messi feierte auch im Kreis seiner Familie in Argentinien. Auf Social Media veröffentlichte der Argentinier Fotos von sich und seiner Frau Antonela Roccuzzo samt den drei gemeinsamen Kindern und meinte: «Ein Jahr, das ich nie vergessen werde, neigt sich dem Ende zu. Der Traum, den ich immer verfolgt habe, ist endlich wahr geworden.»

Lionel Messi mit Frau Antonela Roccuzzo. Instagram

Cristiano Ronaldo

Der Portugiese unterschrieb kurz vor Silvester einen Vertrag beim saudiarabischen Club Al-Nassr FC. Wie Cristiano Ronaldo den Jahreswechsel verbrachte, zeigte er nicht auf Insta. Seine Partnerin Georgina Rodriguez präsentierte hingegen Bilder von einem festlichen Esstisch sowie Kerzen und Rosen. Romantik pur!

Andri Ragettli

Der Schweizer Ski-Superstar war an Silvester wohl nicht lange unterwegs. So war Andri Ragettli am nächsten Tag bereits um neun Uhr morgens auf der Piste und freute sich ab den perfekten Schnee- und Pistenverhältnissen sowie des blauen Himmels samt Sonnenschein.

Belinda Bencic, Stan Wawrinka und Co.

Die Schweiz reüssierte am United Cup in Brisbane. Und so hatten die Stars auch allen Grund für eine Feier. So genossen etwa Marc-Andrea Hüsler, Jil Teichmann, Dominic Stricker, Stan Wawrinka und auch Belinda Bencic die Zeit zusammen. Alle zogen sich chic an und genossen Silvester bei einem Drink. Für Bencic gab es auch noch einen Kuss von Freund Martin Hromkovic.

1 / 3 Belinda Bencic und Freund Martin Hromkovic. Instagram Hier zu sehen: die Schweizer Tennis-Elite auf einem Bild. Instagram Bencic lacht zusammen mit Jil Teichmann. Instagram

Steven Zuber

Steven Zuber steht in Griechenland bei AEK Athen unter Vertrag. Auf die WM verzichtete er freiwillig. Den Übergang ins 2023 feierte er mit Freunden. Auf Insta präsentierte sich Zuber gut gelaunt mit Sonnenbrille und schwarzem T-Shirt. Dazu schrieb er: «Happy New Year!»

Jonas Omlin

Wie süss ist das denn? Montpellier-Goalie Jonas Omlin genoss die Zeit zwischen den Jahren am Strand zusammen mit Frau Janice und Sohn Lio. Auf Insta postete er ein Foto seiner Frau, wie diese händchenhaltend mit Lio am Meer spazieren ging. Die Hochzeit des Nati-Stars war am 27. Dezember 2021.

Jonas Omlin fotografiert seine Frau Janice und Sohn Lio. Instagram

Yann Sommer

Wechselt Yann Sommer zum FC Bayern? Unklar. Tatsache ist, dass der Nati-Star all seinen Fans ein gutes und erfolgreiches Jahr 2023 wünschte. Weiter schrieb er auf Social Media: «Es war ein Jahr mit Höhen und Tiefen, voller Herausforderungen. Danke an alle, die mich unterstützt haben!»

Ramona Bachmann

Auf der Insel La Réunion verbrachte Nati-Star Ramona Bachmann zusammen mit ihrer Frau Charlotte Baret Silvester. Auf dieser feierten sie nicht nur, die beiden retteten auch einen kleinen Hund, den sie auf der Insel fanden. Auf Insta vermeldete Bachmann, dass sie eine Familie gefunden habe für den Hund, bis dieser eine Bleibe in Paris habe.

Michelle Gisin

Ski-Star Michelle Gisin teilte auf Insta ein Foto von ihrer Olympia-Goldmedaille und bedankte sich für das vergangene Jahr. Ihr Freund Luca de Aliprandini antwortete auf den Post mit blauen Herzen. Süss. Die beiden Skirenn-Stars sind seit 2014 ein Paar.

Manuel Akanji

Der Schweizer Nati-Star feierte im Kreis seiner Liebsten. Melanie Akanji postete ein Foto, auf dem der ManCity-Kicker sowie die beiden gemeinsamen Kinder zu sehen sind. Dazu schrieb sie: «Ein glückliches und gesundes neues Jahr von unserer Familie an eure.»