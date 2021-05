Erster Titel nach vier Jahren - So feierten die Schweizer BVB-Stars den Pokalsieg gegen RB Leipzig

Nach dem Schlusspfiff im DFB-Pokal gab es kein Halten mehr bei den Spielern und dem Staff von Borussia Dortmund. Alle rannten sofort aufs Spielfeld und feierten den ersten Titel nach vier Jahren. Damals war es ebenfalls ein Pokalsieg. Doch der Sieg am Donnerstagabend war ein emotionalerer, die Spieler lagen sich in den Armen und feierten, als gäbe es kein Morgen. Der Instagram-Account vom BVB postete ein Bild, wo Mats Hummels mit dem Pokal zu sehen ist, und schrieb dazu: «Am Ziel». Jude Bellingham kommentierte das Bild mit den Worten «King Mats». Das gefiel aber nicht allen. Der BVB-Account antwortete umgehend: «Leg dein Smartphone weg und geh feiern, Mann!» Der 17-jährige Bellingham wollte seinem Arbeitgeber natürlich nicht widersprechen und schrieb darauf nur: «Schuldigung».

Mittendrin waren auch Manuel Akanji und Roman Bürki. Beide Schweizer in Diensten des BVB spielten 90 Minuten durch und waren mit Topleistungen massgeblich am Erfolg der Schwarzgelben beteiligt. Aber sie dachten auch an ihren Teamkollegen Mateu Morey, der sich vor einigen Wochen im Pokal-Halbfinal gegen Holstein Kiel eine schlimme Knieverletzung zugezogen hat und nicht dabei sein konnte. Sie hielten immer wieder sein Trikot in die Kameras. Auch der dritte Schweizer beim BVB musste den Pokalsieg von Zuhause aus schauen: Der verletzte Goalie Marwin Hitz.