Streamingstarts September 2021 - So feministisch hast du Cinderella noch nie gesehen

«Cinderella»

Amazon Primes Neuverfilmung lehnt sich an das alte Märchen an, ist aber in der Gegenwart angekommen: Nach dem Tod des Vaters lebt Cinderella bei ihrer Stiefmutter Vivian (Idina Menzel) und deren beiden Töchtern.



Cinderella muss im Keller wohnen und wird von der Familie unterdrückt, bis sie es an den Ball von Prinz Robert (Nicholas Galitzine) schafft.