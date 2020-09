Der Trailer zu «Jean Seberg – Against All Enemies».

«Jean Seberg – Against All Enemies»

Regisseur Benedict Andrews’ neues Werk erschüttert von Anfang an: Die US-Schauspielerin Jean Seberg (Kristen Stewart) verbrennt am eigenen Körper.

Der Unfall geschieht bei Dreharbeiten, als die Hauptfigur auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird und Seberg tatsächlich in Flammen aufging. Wie symbolisch die Einstiegsszene ist, wird im Laufe des Filmes erst klar.

Seberg engagiert sich politisch

Das Biopic ist inspiriert von wahren Ereignissen um Seberg, die in den Sechzigerjahren als Filmikone gefeiert wurde. Als sie den schwarzen Aktivisten Hakim Jamal (Anthony Mackie) kennen lernt, beginnt Jean, die Bürgerrechtsbewegung der Black Panther Party zu unterstützen, und fängt eine Affäre mit Hakim an.

Dadurch gerät sie ins Fadenkreuz des FBI und dessen Überwachungsspezialisten Jack Solomon (Jack O’Connell). Sein Auftrag: Sebergs Aktivismus unterdrücken, sie mit brutalen Methoden einschüchtern und beschatten – bis Jean am Ende ihrer Kräfte ist.

