«Its coming home» oder «Forza Azzuri» - So feuern die Spielerfrauen und ihre Kids die Finalstars an

Wir haben die süssesten Insta-Posts, Stories und Videos für dich gesammelt, damit auch du für heute Abend so richtig in Stimmung kommst.

Bald geht es los: Am Sonntagabend ab 21 Uhr kämpfen die Spieler der englischen sowie italienischen Nationalmannschaft um den begehrten EM-Pokal. Die Fussballstars und Fans sehen wohl gleichermassen fiebrig dem heutigen Match entgegen, doch was machen eigentlich die Familienmitglieder der Spieler?

Sie sind ebenfalls schon in Feierlaune! Allen voran die Tochter vom englischen Mittelfeldspieler Jesse Lingard (28). Die Kleine zeigt auf Tiktok einen zuckersüssen EM-Tanz und singt dazu das bekannte Fussballlied «It’s coming home!». Und auch die Spielerfrauen zeigen Unterstützung in den sozialen Medien: Während Kate Kane eine Liebesbotschaft an ihren Mann, England-Captain Harry Kane (27), auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht, legt Francesca Fantuzzi, die Frau von Italiens Stürmer Domenico Berardi (26), einen rasanten Outfitwechsel hin. Von einem weissen Shirt wechselt sie in das blaue Trikot der Nationalmannschaft – und das im Auto.