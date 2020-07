41’350 Franken weg

So fies lief der Camper-Betrug ab

Die Müllers* wollten für die Ferien einen Camper im Internet kaufen. Das Fahrzeug kam nie an. Dafür ist das gesamte Ersparte der Familie weg. Die Chronologie eines Ferien-Albtraums.

21. Juni 2020 Familie Müller findet auf der Verkaufsplattform Autoscout24 das Angebot für einen Camper. Vera Müller tritt mit dem Verkäufer in Kontakt und bekundet ihr Interesse am Fahrzeug.

13. Juli 2020Die Transportfirma meldet sich am Montag telefonisch bei Vera Müller. Sie müsse sofort die Hälfte der Kaufsumme als Depot auf das Sperrkonto einzahlen. Der Camper sei bereits unterwegs in die Schweiz und komme am Samstag bei der Familie an. Die Müllers zahlen 20’675 Franken ein und erhalten eine Bestätigung für ihre Zahlung per Mail.