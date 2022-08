60 Milliarden: So finanzieren die Pensionskassen laut Greenpeace die Zerstörung des Waldes

Die Unternehmen seien darum mitschuldig an der Entwaldung von Regenwäldern in Südamerika, Afrika und Asien.

Pensionskassen haben gemäss Greenpeace Schweiz mindestens 60 Milliarden Franken in Aktien von Firmen investiert, die für die Abholzung von tropischen Wäldern mitverantwortlich sind. In den Unternehmen stecken damit laut der Umweltschutzorganisation rund fünf Prozent der gesamten Vorsorgegelder der Schweiz.

In der Schweiz gibt es über 1500 Pensionskassen, über die Ende 2020 rund 4,4 Millionen Personen obligatorisch versichert waren. Die Wahl der Kasse liegt bei den Arbeitgebenden. Sie zahlen ihre Beiträge für die Arbeitnehmenden monatlich an die Vorsorgeeinrichtung. Ende 2021 betrug der Gesamtwert der Vermögensanlagen der Schweizer Pensionskassen mindestens 1222 Milliarden Franken. Rund 60 Prozent davon waren im Aktien- und Anleihenmarkt investiert. Das sind über 700 Milliarden Franken.

Lebensgrundlage erhalten statt zerstören

Dazu zählen Rohstoffhändler, Online-Versandhändler und Fleischverarbeiter und -produzenten. Die Aktie von Amazon kostete 1997 zum Beispiel 18 Dollar, nun sind es rund 128 Dollar. In solche Aktien investieren auch die Schweizer Pensionskassen. Sie seien darum mitschuldig an der Entwaldung von tropischen Wäldern wie den Regenwäldern in Südamerika, Afrika und Asien, sagt Greenpeace.

Investitionen mit Abholzungsrisiko

Genauer schaute sich Greenpeace die Kassen von Swisscom, TX Group (Eigner von 20 Minuten), Manor und Coop an, wie auch die der Städte Bern und St. Gallen. Greenpeace untersuchte zudem die Kasse der Post, von Gastrosocial und die Basellandschaftliche Pensionskasse. Die letzten drei hätten über eine halbe Milliarde Franken in Firmen mit hohem Abholzungsrisiko investiert.

Greenpeace kritisiert, dass Pensionskassen ihre Rechte als Aktionäre kaum nutzen und fast keinen Druck auf die Unternehmen ausüben, um die Waldvernichtung zu stoppen. Die Pensionskassen der Städte St. Gallen und Bern machten das zwar, aber bloss in Ansätzen, sagt Greenpeace. Dabei sollte das Ziel der Kassen eigentlich sein, mit der beruflichen Vorsorge der Versicherten die Lebensgrundlagen zu erhalten, so der Verband.

Swisscom-PK wehrt sich

Es gibt Alternativen

Greenpeace empfiehlt, dass die Kassen ihre Portfolios nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit ausrichten und Direktinvestitionen in erneuerbare Energien und eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft tätigen. Sie sollten zudem Firmen bevorzugen, die keine problematischen Rohstoffe in ihren Lieferketten aufweisen.

Einige Kassen verfolgen im Ansatz eine passive Anlagestrategie. Das bedeutet, dass das Portfolio möglichst exakt einem Vergleichsindex entspricht. Es sei einfacher und kostengünstiger, sich beispielsweise via Exchange Traded Funds (ETF) oder Indexfonds in einen Aktienindex wie den S&P500 einzukaufen, als ein individuelles Portfolio zusammenzustellen, sagt Matthias Geissbühler, Investment-Chef von Raiffeisen Schweiz. Der S&P 500 bildet die 500 grössten US-börsenkotierten Firmen ab.

«Viele Pensionskassen können oder wollen diesen Aufwand nicht betreiben und kaufen sich in einen breiten Index ein, in dem es solche Umweltsünder gibt», so Geissbühler. Allerdings gebe es immer mehr Aktienindizes, die Kriterien bezüglich Umwelt, Soziales und verantwortungsvoller Unternehmensführung berücksichtigen. «Deshalb ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Pensionskassen mehr in solche Alternativen investieren», sagt Geissbühler.