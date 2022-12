Davina und Shania Geiss verraten, wie sie ihr Luxus-Leben finanzieren

In der Serie «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» zeigen Robert (58) und Carmen (57) Geiss ihr Leben als Multimillionäre.

Auf dem Konto von Robert Geiss befinden sich mehrere Millionen Euro. Wie viele genau, verriet der Selfmade-Millionär erst kürzlich im «OMR»-Podcast. «Die 100 Millionen Euro habe ich voll», so der 58-Jährige. Seine Töchter Shania (18) und Davina (19) sind daher ein Leben in Saus und Braus gewohnt – inklusive einer Superjacht, ausgiebiger Shoppingtouren und Jetset. Auf Papas Geld sind die volljährigen Schwestern aber nicht mehr angewiesen, wie sie im RTL-Interview jetzt verraten haben.

Handtaschen von Yves Saint Laurent für umgerechnet knapp 1500 Franken, Hermes-Taschen für umgerechnet mehr als 7000 Franken und regelmässig luxuriöse Städtetrips sind auf ihren Instagram-Profilen Standard. Die teuren Accessoires und Reisen sind allerdings alle selbst erwirtschaftet. «Wir verdienen alles selbst, wir kaufen alles selbst», erklären Davina und Shania gegenüber dem deutschen Privatsender – und fügen an, dass sie lediglich zu «Weihnachten und zum Geburtstag» Geschenke erhalten.

Instagram und Sportkollektion

In den vergangenen Jahren haben sich die Schwestern eigene und sehr lukrative Standbeine aufgebaut. «Sie haben ihre eigene Dokusoap, die sie abdrehen», erzählt Papa Robert stolz. «Filmen heisst ja: Man fängt morgens um neun Uhr an, hört abends um sechs, sieben, acht Uhr auf. Das ist ja alles Arbeit.» Doch auch abseits des Fernsehens verdienen sie sich etwas dazu, wie der 58-Jährige ergänzt: «Sie haben Instagram. Davina arbeitet ausserdem an ihrer eigenen Sportswear-Kollektion und Shania ist erfolgreich mit dem Verkauf ihrer Bilder.»