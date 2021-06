Codescanner – So findest du die versteckte App auf deinem iPhone

Nützliche Tipps zu iOS 14 findest du in diesem Video!

Podcasts, Garageband, Keynote, iMovie: Das sind alles Apps von Apple, die auf zig Millionen iPhones installiert sind. Es gibt aber ein weiteres Programm, das sich zwar auf Millionen von Geräten befindet, aber wohl nur die wenigsten Nutzerinnen und Nutzer kennen. Denn das Programm befindet sich weder auf dem Homescreen noch taucht es in der App-Mediathek auf.

Man findet sie nur über einen Umweg und wenn man gezielt danach sucht. Das geht so: Zuerst entsperrt man das iPhone und wischt dann von der Bildschirmmitte nach unten. Das öffnet das Suchfeld im mobilen System iOS. Dann tippt man Codescanner in das Suchfeld und das Ergebnis – sprich die versteckte App – ist zu sehen.

So findest du die versteckte App auf deinem iPhone

Das kann Codescanner

Damit man das Programm findet, muss auf dem Telefon übrigens mindestens das mobile Betriebssystem iOS 14 laufen. Was genau aber macht die App überhaupt? Mit dem Programm namens Codescanner lassen sich QR-Codes abfotografieren. Hinter den kryptischen Bildchen verstecken sich meist Links zu Websites oder anderen Diensten. Wenn die Umgebung zu dunkel ist, kann man auch die LED-Taschenlampe direkt über die App aktivieren. Hier ein QR-Code, um es zu testen.

Für was aber ist das gut? Eine berechtigte Frage. Schliesslich bietet die Kamera-App des iPhones die gleiche Funktionalität. Hält man das iPhone mit eingeschalteter Kamera in Richtung eines QR-Codes, so wird dieser ebenfalls entschlüsselt und der Link angezeigt. Dieser Weg hat zudem der Vorteil, dass der Link im Browser Safari geöffnet wird – und somit erhalten bleibt. Schliesst man nämlich die Codescanner-App, gehen damit auch die geöffneten Links verloren, erklärt Gadgethacks.com.