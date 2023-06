Günstige Mode: Mit diesem Trick findest du den echten Preis deiner Kleidung heraus

Am liebsten gar nichts. Es kommt auf das Stück drauf an. Nicht mehr als 100 Franken. Schon 200 bis 400 Franken. Mehrere Hundert oder Tausend Franken liegen schon drin.

So funktioniert die Rechnung

Die Mode-Expertin teilt im Clip eine Faustregel, mit der Modemarken angeblich ihren Verkaufspreis ausrechnen sollen. Dafür zeigt Cheong das Rechenbeispiel an einem Cardigan, der 78 Pfund, also knapp 88 Franken, kostet. «Um den Preis herauszufinden, zu dem das Label die Kleidung an den Retailer verkauft hat, teilst du diese 78 Pfund durch 2,5.» In diesem Falle sind es 31.20 Pfund, rund 35 Franken. «Um auszurechnen, wie viel die Marke für Versand, Marketing, Retouren, Arbeitskosten und Materialien bezahlt hat, teilst du diese 31.20 Pfund noch mal durch 2,5.» So erhältst du einen Preis von ca. 12.50 Pfund oder 14 Franken.