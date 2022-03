«Sind vorbereitet» : So findest du im Ernstfall den nächsten Luftschutzbunker

Russland hat die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Doch gibt es in der Schweiz für den Fall der Fälle ausreichend Schutzbunker? Sind sie in gutem Zustand, und wie findet man den nächsten? Die wichtigsten Antworten.