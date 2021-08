Olivenöl Tipps – So erkennst du wirklich gutes Olivenöl im Supermarkt

Es wird zum A nbraten verwendet, mit Salz zum Brot gereicht und verfeinert Salate, Focaccia oder sogar Desserts : Da s a us dem Fruchtfleisch und dem Kern der Olive gewonne ne Olivenöl wird immer beliebter. D ie weltweite Produktion und der Konsum sind in den letzten drei Jahrzehnten um 50 Prozent gestiegen.

1. Kaufe Extra-vergine-Olivenöle

Natives Olivenöl wird ebenfalls direkt aus Oliven und mit mechanischen Verfahren gewonnen, darf aber leichte Fehler und einen höheren Anteil an freien Fettsäuren aufweisen. Olivenöl ohne Zusatzbezeichnung ist meist eine Mischung aus nativem und raffiniertem Olivenöl. Letzteres kann aus mangelhaften Oliven hergestellt und aufgrund seines hohen Säuregehaltes und unangenehmen Aromas ungeeignet für den Konsum s ein . Durch chemische und mechanische Prozesse werden diese Merkmale beseitigt, also raffiniert.

A uf der sicheren Seite kann man sich auch mit nativem Olivenöl extra nicht immer wähnen: Olivenöl ist eines der meistgefälschten Lebensmittel und soll von den Behörden zu wenig kontrolliert werden. So hat e ine vo n der International Olive Foundation initiierte Studie gezeigt, dass nur gerade ein F ün ftel aller im Schweizer Detailhandel als «e xtra v ergine » angepriesenen Produkte de n Qualitätsanforderungen e ntsprechen . Davon betroffen sind sowohl preisgünstige wie auch teure Olivenöle, die mit Ölen von geringerer Qualität vermischt hergestellt werden , aber als «extra vergine» verkauft werden .

Damit ein Olivenöl in der Schweiz als «e xtra v ergine » deklariert werden darf, sollte es neben 35 chemischen Grenzwerten auch den Vorgaben für die sensorische Leistungsfähigkeit genügen.

So schmeckt gutes Olivenöl

Das Monini Granfruttato wurde vom Schweizer Olivenölpanel (SOP) der Forschungsgruppe Lebensmittel-Sensorik am Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation (ILGI) der ZHAW mit Silber ausgezeichnet.

2. Olivenöl in dunklem Glas kaufen

D a Olivenöl bei Lichteinwirkung oxidiert und schneller ranzig wird, sollte es i mmer i n dunklem Glas ab g efüllt g ekauft werden. Von Olivenölen in durchsichtigen Glasflaschen oder in Plastikflaschen l ässt du besser die Finger – ausser sie werden in dazu passender Kartonverpackung angeboten, damit das Öl lichtgeschützt aufb e wahrt werden kann.