Tag der guten Tat: Altersheim-Strickgruppe spendet Wolldecken an obdachlose Menschen

Für Gabriela Ess (87) bietet jeder Tag Anlass, eine gute Tat zu vollbringen. «Ich finde es dennoch schön, dass man extra einen Tag dafür bestimmt hat, um die Leute dazu zu motivieren, ihren Mitmenschen etwas Gutes zu tun.» Ess lebt im Altersheim Grünhalde und hat dort vor zwei Jahren eine Strick-Gruppe ins Leben gerufen. Die Gruppe besteht aus acht Frauen und zwei Männern zwischen 80 und 100 Jahren. Jeden Nachmittag treffen sich die Seniorinnen und Senioren, um gemeinsam zu stricken. Am « Tag der guten Tat » sind zehn Strickdecken bereit, welche nun an hilfsbedürftige Menschen übergeben werden.

Decken sollen Obdachlosen Wärme spenden

Mithilfe von Altersheim-Angestellten würden die Strickdecken an diverse Institutionen gehen, welche sich für hilfsbedürftige Menschen einsetzen. «Manchmal hat die Heilsarmee Bedarf, manchmal geben wir die Decken an die Franziskanische Gassenarbeit oder wir spenden sie für Menschen, welche ihr Zuhause durch ein Erdbeben verloren haben.»

In den zwei Jahren haben die Seniorinnen und Senioren bereits 273 Decken gestrickt. «Und es sollen noch ganz viele für den guten Zweck dazukommen», so Ess. Selbst will die 87-Jährige sich aber auch bei all jenen bedanken, die mit ihrer guten Tat die Strickrunde ermöglichen: «Im Namen unserer Strick-Gruppe danke ich allen, welche uns so viel Wolle schenken und uns bei unserer Verteilaktion unterstützen.»