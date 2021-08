impfenschützt - So fordern deutsche Stars ihre Fans zur Impfung auf

«Ihr habt die Kultur in der Hand»

«In unserer Band sind alle geimpft»

So äusserte sich am Mittwoch auch die Band Silbermond zur Impfung und schrieb auf Instagram: «Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto eher wird es die Möglichkeit geben, den Hunderttausenden Menschen vor, hinter und auf der Bühne ihre Arbeit wieder zurückzugeben und den Millionen von Menschen, die Live-Kultur lieben, ihre Konzerte zurückzugeben.» In die Caption setzen sie den Kampagnen-Hashtag #impfenschützt. «Wir als Band sind alle geimpft, und wir glauben, dass der Weg des Impfens für uns als Gesellschaft der bestmögliche in dieser Situation ist.»