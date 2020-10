Am Montagvormittag stiess eine 68-jährige Autolenkerin mit einem Linienbus in Kandern (D) zusammen.

«Die Schleifspur der Felge ist mehrere hundert Meter lang», erzählt der Leser-Reporter, vor dessen Haustür an der Oberdorfstrasse in Riehen am Montag ein ziemlich ramponierter Audi parkierte. «Ich habe nicht genau gesehen, was passiert ist, scheinbar hat die Autofahrerin aber ein Fahrzeug gestreift und ist danach mit komplett demolierter Fahrertür und links vorne nur noch auf den Felgen weitergefahren», mutmasst er.