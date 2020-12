Buchs SG, 05.12.2020: Beim Busbahnhof in Buchs SG kam es zum Streit zwischen zwei Männern. Ein Unbeteiligter wollte schlichten, was nicht gelang. Die Streitenden stiegen in einen Bus ein und wurde vom Chauffeur zum Verlassen aufgefordert. Einer stieg aber erneut ein. Im Bus bedrohte er während der Fahrt zwei Frauen. Wieder wollte jemand schlichten. Da griff der Aggressor zum Messer. Der Mann, der intervenierte wurde verletzt. Der Täter später in Schaan (FL) verhaftet.