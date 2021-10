«Fortnite» – So funktioniert der Halloween-Event

Die Stempelkarten

Zorn der Würfelkönigin

Die Auswahl an Spielmodi wächst noch immer und wird dabei etwas unübersichtlich. Neuerdings können Spieler und Spielerinnen nämlich auch in Creative-Playlists am Halloween-Event teilnehmen. Diese Karten wurden von Fans erstellt und werden von Entwickler Epic Games im herkömmlichen Spielmodi-Tab für alle angezeigt. Für das Erfüllen einiger Missionen müssen sich Spieler und Spielerinnen jedoch im «Zorn der Würfelkönigin»-Modus von Epic Games einem schweren Bosskampf stellen. Dort wurde die Armee der Königin durch die «Wärter» verstärkt. Wer sich trotz der besonders starken Gegner mehrere Runden beweist, gelangt an besonders gute Beute.