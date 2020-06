vor 52min

Basel

So funktioniert die «Robotic Vertical Farm»

Die schweizweit erste roboterbetriebene «Vertical Farm» steht in Basel. Sie produziert nachhaltig und wetterunabhängig Gemüse, das die Migros nun verkauft.



von Oliver Braams, Felix Traber

Darum gehts Die schweizweit erste roboterbetriebene «Vertical Farm» steht in Basel.

Auf 400 Quadratmetern werden über 1500 Quadratmeter bewirtschaftet.

Die «Vertical Farm» könne weitgehend auf Pestizide verzichten, so die Betreiber.

In drei Hallen werden derzeit Pak Choi, Wasabi-Rucola, Federkohl sowie Mangold und Schnittsalat angebaut, die ab Dienstag in der Migros Dreispitz in Basel erhältlich sind.

«Weil wir in einem gesteuerten Raum produzieren, wo wir Klima, Licht und Bewässerung optimal einstellen können, können wir weitgehend auf Pestizide verzichten», erklärt Marcel Florian, CEO der Growcer AG. Die Firma betreibt auf dem Wolf-Areal neu eine Indoor-Farm, in der in drei Hallen derzeit Pak Choi, Wasabi-Rucola, Federkohl sowie Mangold und Schnittsalat angebaut werden.

Da in der robotisierten Anlage auf mehreren Etagen Gemüse spriesst, steht auf 400 m2 Raum insgesamt 1500m2 Anbaufläche zur Verfügung. Zudem verbraucht die gezielt auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit ausgelegte Farm laut Angaben von Growcer 90 Prozent weniger Wasser als bei konventionellem Anbau.

Zusammenarbeit mit Migros Basel

Die Produkte werden ab Dienstag exklusiv in der Migros Dreispitz verkauft. So können auch die Transportwege sehr kurz gehalten werden. Die Produkte aus der «Farm der Zukunft» sollen die bisherige Migros-Palette ergänzen.

«Wir können mit regionalen Produkten mithalten, teilweise sogar auf Bio-Niveau», so Florian. Produziert wird antizyklisch, also jeweils die Gemüse, die saisonbedingt in der Schweiz nicht wachsen.