Arbeitgeberverband lobbyiert gegen Ferien, Pausen und höhere Löhne

Sollen die Renten in der Schweiz steigen? Braucht die Bevölkerung mehr Ferien? Muss die Teuerung voll ausgeglichen werden? Sobald solche Fragen auf die politische Agenda kommen, stehen die Arbeitgeber auf der Matte und kämpfen dagegen an.

Seit einem Monat steht nun der Versicherungs-Fachmann Severin Moser als Präsident an der Spitze des einflussreichen Verbands, der über 100’000 Schweizer Firmen vertritt. Moser arbeitet sich aktuell in die Dossiers ein und will sich nicht öffentlich äussern.